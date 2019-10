Ajaratas on pöördunud: interjöörides tervitatakse palavalt üht aastatetagust trendi

Šabloontehnika on mõeldud neile, kel kõrini tapeetidest ning seinavärvidest. Samuti sobib see kui rusikas silmaauku neile, kes armastavad ise oma kätega luua. 1990. aastatel suurt tähelendu teinud šabloonid on nüüd sisekujundusmaailma huviorbiidis tagasi. Seda, kui kauaks ja kui jõuliselt trend kanda kavatseb kinnitada, näitab vaid aeg.