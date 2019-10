Hoitud välisuks on majaomaniku visiitkaart

«Suluse osas soovitaks eelistada vähemalt kahe tihendiga ja kolmepunktilukustusega uksi. See tagab nii selle, et talvel külm tuul tuppa ei puhu, kui ka selle, et iga kutsumata külaline uksest «läbi ei astu»,» selgitab Indrek Rüütel. Oma ettevõtte tootevalikust toob ta näiteks suurendatud sissemurdmiskindlusega (Briti PAS24, enhanced security standard) uksed, mis on läbinud spetsiaalse katsetuse.

Sellisel uksel on tavapärasest tugevam sulustus ja kui kasutatakse klaaspaketti, siis üks klaasidest on laminaatklaas: klaasid on tugeva kilega kokku liimitud ja kui see puruks lüüa, siis hoiab kile kildusid kinni. Kindlasti tuleks tellimisel uurida, kas uksel on ikka reguleeritav sulus – kõik, mis liigub, see kulub ja puidu «mängimisest» oli juba juttu. Kui uks peaks vajama seadistamist, siis on tarvis, et see võimalus eksisteeriks. Sulusesüsteemid võivad aga olla lihtsamad või keerukamad ja ostu hetkel võib tekkida kiusatus natuke raha kokku hoida, aga see võib hiljem probleeme tekitada.

Lumekuhi rikub terrassiust

Uksepaku materjalile tuleks samuti tähelepanu pöörata. Ka parima tahtmise juures ei säilita õuepoolsel küljel puit sama ilusat välimust kui uuena paigaldades: ilmastik, märjad ja isegi porised jalanõud teevad oma töö. Seetõttu on mõistlik eelistada isegi puituksel komposiitmaterjalist (nn fiiber) või metallist pakku. «Jälgige, et vähemalt uksepaku õuepoolne ilmastiku käes olev osa oleks vastupidavam,» soovitab Indrek Rüütel.

Paigalduse seisukohalt tuleb tagada, et uksepaku taga õues oleks sademeveel võimalus ära voolata. Hoovihmadega tekib isegi Eestis kohati väiksemaid uputusi. Kui uksepakk on maapinnaga samal tasapinnal ja drenaaž puudulik, siis on see konkreetne risk.

«Kurioosumina oleme kokku puutunud olukorraga, kus ei lükata terrassile viiva ukse tagant ära sinna tuisanud lumehange ning kui see sulab ja vesi ei pääse ära voolama, tekivad veekahjustused. Samuti kui ukse taha koguneb jää, mis takistab selle normaalset avamist, on võimalik ust kahjustada,» loetleb kvaliteedijuht.

Viimistluse valikul soovitab kvaliteedijuht silmas pidada, et hoolimata ilust on läbipaistev nn peitslakk- või toonlakkviimistlus vähese UV-kindluse tõttu suurema hooldusvajadusega ehk lakikihti tuleb päikesepoolsel fassaadil värskendada kahe-kolme aasta tagant.

Lisavõimalused on näiteks uksesilm, postkasti ava läbi ukselehe, sulgurid, mis tõmbavad ukse kinni (osa lahendusi võimaldab ka ukse fikseerida avatuks). Koostöös professionaalse kujundaja või disaineriga võib välja mõelda täiesti unikaalse ukse. «Oleme kasutanud vitraaže, mille klient tellib eraldi selle valdkonna ettevõttest,» toob Indrek Rüütel näite.

Lisaks tasub tähelepanu pöörata asjaolule, et eri tootjatel ja müüjatel on oma praktika: kas uks müüakse komplektsena, see tähendab, et ukseleht, -leng, -pakk, käepide ja lukusüdamik on koos. Või tuleb komplekt osadena tellida ja kui ostate ukse, saategi lihtsalt ukselehe. Vikingi praktika on müüa komplektne uks, lisab ta.

Korteriuks summutagu heli

Kui nüüd mõelda korteriomaniku seisukohast, siis peaks uks olema kindlasti elementaarse mürasummutusega, et iga heli ei kostaks koridorist sisse ja vastupidi, et iga heli ei kostaks korterist välja. Kas valida sisse või välja avatav korteriuks, sõltub sellest, millised on läbipääsuteed koridoris ja kuidas on maja projekteerija ette näinud. Kui tekkib ootamatu vajadus korterist evakueeruda, siis oleks justkui parem, kui uks avaneb koridori poole – samas ei tohi see tõkestada liikumisteid.