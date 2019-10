Lugeja küsib: kas IKEA hakkab ka Eestis vanu mööblitükke vastu võtma?

«See jätkusuutlikkuse initsiatiiv on tulnud teiste IKEA partnerriikide poolt ning seetõttu ei saa me sel teemal kaasa rääkida. Kuna Eestis avati IKEA alles hiljuti, siis keskendume hetkel veebipoe ning väljastuspunkti tööle. Praegu on meie peamine eesmärk pakkuda kliendile parimat teenindust ning ostukogemust.

Jätkusuutlikkus on ka Eestis oluline, mistõttu on IKEA veebipoes üle 500 erineva keskkonnasõbraliku toote. Näiteks LED lambid, taastöödeldud materjalist mööbliesemed ja prügisorteerimiseks mõeldud konteinerid. Meie eesmärk on pakkuda kliendile võimalust elada jätkusuutlikumalt nii, et see oleks talle taskukohane.