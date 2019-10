Ilmastikukindel ristkihtpuit tagab hoone energiatõhususe

Priks leiab et praegu on ristkihtpuidu arengus seis selline, et tehnoloogia ja toote vajadus on küll olemas, ent konkurents tootmises on alles algusjärgus. «Seetõttu tundub, et ei ole kulutused tootmisele veel surve all ja plaatide hinnad on suht kõrged. Samuti on probleem plaatide hankimisel,» annab ta tõele au. Kõrge hinna tõttu on tänasel päeval vaid loetud ettevõtetel piisavalt varusid, et letilt müüa.