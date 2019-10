Portaal: mõõdukas hinnatõus kasvatab inimestele kuuluva vara väärtust

Elamispindade hinnatõus on mõõdukas ja see on aidanud hoida kõrgema elamispindade tehingute arvu. Tehingute arv on olnud Tallinnas, selle ümbruses, Tartus ja Pärnus kõrgel juba üksjagu aastaid. Nüüd juba mõned aastad on kinnisvaraturu aktiivsus jõudnud samm-sammult ka väiksematesse maakonnakeskustesse ja teistesse väiksematesse asulatesse.