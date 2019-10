Plastpudelitest köögid ja banaanilehtedest mööblitükid on kodusisustuse tulevik

IKEA viis koostöös rahvusvahelise uuringufirmaga Globescan läbi uuringu 25 riigis, mille käigus sooviti teada, kuidas on viimastel aastatel muutunud tarbijate suhtumine keskkonna säästmisesse ning jätkusuutlikku eluviisi. Uuringust selgus, et keskkonnakaitse (66 protsenti), terrorism (67 protsenti), õhusaaste (60 protsenti) ja ühekordsete plasttoodete kasutamine (60 protsenti) on inimeste jaoks väga aktuaalsed ning olulised probleemid. Enamike inimeste jaoks on keskkonnakaitse olulisem teema kui toidupuudus ja maailma majandus.

Lisaks selgus, et jätkusuutlikum ning tervislikum eluviis on oluline iga teise inimese jaoks maailmas. Siiski tõdes pool küsitluses osalenutest, et neid takistab säästliku eluviisi jälgimisel selle kallis hind. Lisaks selgus uuringust, et tarbijad ootavad, et ka ettevõtted ise looksid järjest enam taskukohaseid ning keskkonnasõbralikke lahendusi, mis aitavad tarbijatel samuti keskkonnasäästlikumalt elada.

«Jätkusuutlikke lahendusi otsides ootavad tarbijad selget panust ettevõtetelt. Küsitluses osalenud inimesed väitsid, et just äriettevõtted peavad tagama olukorra, kus nende tooted on keskkonnasõbralikumad. IKEA on tarbijate soovidele vastu tulnud ning loonud kodusisustuselemente ning -detaile, mis on jätkusuutlikud, taskukohased, vastupidavad ja trendikad. Lisaks on ettevõtte e-poes olemas sadu tooteid, mis aitavad kodu muuta jätkusuutlikumaks ning tervislikumaks – alates LED-lampidest ja lõpetades prügi sorteerimiseks mõeldud konteineritega. Samuti on kodulehel olemas ka suuremad taaskasutatud materjalidest sisustuslahendused, näiteks mööbel,» sõnas IKEA Tallinna väljastuspunkti juht Aleksejs Mihailovs.