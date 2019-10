Kinnisvaraturu uus kõva sõna muudab korterite ostuprotsessi oluliselt hõlpsamaks

«Virtuaalreaalsus on tulnud, et jääda ja oli vaid aja küsimus, et sellega kinnisvaras tõelist lisaväärtust pakkuda. On tõsi, et täna on eeltöö korterite ülesehitamiseks VR süsteemi päris töö- ja ajamahukas, kuid ehe emotsioon ja klientide kindlustunne, et ostetavast tootest saadakse aru, on seda väärt. Lisaks saab seda väga hästi kasutada juhtudel, kus kinnisvaraobjekt ning klient paiknevad eraldi linnades. Tallinnas elaval investoril ei ole tarvis Tartusse korterit vaatama sõita, piisab meie kontorisse tulekust ja prillide abiga saame ta hetkega Tartus asuvasse majja teleporteerida,» märkis Scandium Kinnisvara tegevjuht Kalle Aron.