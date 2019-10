Eestlaste usk koduruumide bakterivabadusse on enamikel juhtudel ekslik

«Küsisime Valio Gefilus uuringu raames eestimaalastelt, kui sageli nad mõtlevad bakterite kohalolule meie elukeskkonnas ning kuidas nad end bakterite eest kaitsevad. Uuring näitas, et kõigest 3 protsenti inimestest teadvustavad, et koduruumides on väga palju tervist ohustavaid baktereid. Kodu- ja töökeskkonna võrdluses peeti kahjulike bakteritega kokkupuudumise võimalust kõrgemaks pigem tööl,» sõnas Valio turundus- ja tootearendusdirektor Krista Kalbin.