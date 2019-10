Müüjad segaduses: millal peab saadud rahast riigile 20 protsenti tasuma?

Tihti arvatakse, et see protsent tuleb alati kogu müügihinna pealt ära maksta juhul, kui pole oma kodus elanud vähemalt kaks aastat. Tegelikult makstakse tulumaksu mitte müügisummalt, vaid selle sama korteri ostu ja müügisumma vahe pealt. Kui kinnisvara müüakse sama hinnaga või odavamalt kui osteti, tulumaksu tasuma ei pea.

Kogu summalt arvestatakse tulumaksu vaid siis, kui korter on saadud näiteks pärimise või kinkimise teel. Sel juhul on soetusmaksumus 0 ning tulumaksu makstakse kogu müügisummalt.

Mis puudutab kahte aastat, siis siin tasub tähele panna, et selle perioodi jooksul saab tulumaksuvabalt müüa ühe elukoha. See, kas seal on kogu see aeg reaalselt elatud, pole oluline.