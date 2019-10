Teisest pensionisambast vabaneva raha mõju kinnisvaratule hinnatakse mõtlematult üle

«Kuigi eestlased on kinnisvarausku, siis vaadates summasid, mis on võimalik teisest sambast välja võtta, pole alust arvata, et käivitub üldrahvalik kinnisvara kokkuostmine. Enamik pensioniraha säästjaid ei saa kehtivatel laenutingimustel kinnisvaralaenu võtmiseks sissemakset kokku. Need, kellel on võimalik suurem summa teisest sambast kätte saada, on oma elujärje juba kindlustanud ja nende investeerimisotsused jagunevad erinevate võimaluste vahel – kinnisvara on vaid üks mitmest võimalusest. Lisaks ei torma kõik inimesed korraga raha välja võtma,» kommenteeris kinnisvaraportaali City24.ee juhataja Karin Noppel-Kokerov.