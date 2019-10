Eesti pikima traditsiooniga mess toob huvilisteni ehitus- ja sisustusmaailma kõige värskemad tuuled

«Ehitusmesside korraldamisega alustasime 25 aastat tagasi ning sellel aastal saame tähistada olulist sünnipäeva,» sõnas messi Ehitus ja Sisustus projektijuht Anders Urbel. Mess on aastate jooksul kasvanud nii sisult kui mahult ning muutunud üheks olulisemaks kohtumispaigaks valdkonna tegijatele. «Messi esimestel aastatel keskendusime ehitusvaldkonnale, kuid järk-järgult on laienenud ka sisustusvaldkonna väljapanekud,» märkis projektijuht.

Messil tutvustatakse ehitus- ja sisustusmaailma uusi suundi, tooteid ja teenuseid. A-paviljonis on esindatud ehitusvaldkond ehk rõhku on pandud hoonetele ja ehitistele.

B-paviljonis on esindatud kõik see, mis jääb hoovi – aiad, välisaunad, ja terrassid. C-paviljon on suunatud interjööri teemadele, kus on valikus erinevad valgustid, tekstiilid, aknakatted, mööbel, disain- ja sisustuselemendid. Messi eksponentide seas on palju ettevõtteid, kes osalevad juba mitmendat aastat, kuid ka turul uusi tegijaid. Ühtekokku võtab tänavu messist osa 100 ettevõtet.