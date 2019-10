Mis saab edasi? Eesti Kinnisvarafirmade Liit heidab valgust kinnisvaraturu heitkeseisule

Eesti Kinnisvarafirmade Liidu tegevdirektor Tõnis Rüütel tõdeb, et Eesti rahvas on jätkuvalt kinnisvara usku. Põhjuseks jätkuvalt väga madalad intressimäärad, usu kaotus väärtpaberiturusse ja seisva raha «põlemine aeglasel tulel».

Innukalt jätkub oma säästude investeerimine uude «pensionisambasse», milleks on lisaks oma eluasemele korteri soetamine, mida üürile anda. Sellest tulenesid ka uued hinnarekordid. Tõus on jätkunud võrreldes aastatagusega üle 5 protsendi. Vedavaks mootoriks Tallinnas on tehingud uute korteritega. Eluruumide üürihinnad on mõõdukas tõusutrendis. Põhjuseks välistööjõud ja noored, kes veel ostuks valmis ei ole.