Kui vana aed hakkab lagunema, siis tuleb see ühel hetkel uue vastu vahetada. Vanasid aialippe (mis on paremini säilinud) ei tasu aga lihtsalt minema visata, sest on päris mitmeid asju, mille meisterdamiseks need imehästi sobivad. Täna jagame teiega viite võimalikku varianti.