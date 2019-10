Kristiine korteriturg jätkab positiivsel noodil

Kristiine linnaosas tehakse tavapäraselt keskmiselt ligikaudu 200 korteritehingut kvartali jooksul. Tänavune august oli trendist mõnevõrra tagasihoidlikuma tehingumahuga. Selle põhjuseks on asjaolu, et augustis sõlmiti mõnevõrra vähem tehinguid uute korteritega.

Kristiines uutest korteritest puudust ei ole

Uute korterite väiksem tehingute maht ei ole tingitud sellest, et uued korterid oleksid otsa saanud. Kristiines on jätkuvalt pakkumises ligikaudu 300 uut korterit. Suuremate ja maamärgiliste projektidena kerkivad Kristiines Torn Tondi tänaval ja Järve Tornid. Nende kõrval mahukamate terviklikku piirkonda kujundavate projektidena näiteks Kristiine City ja Lõvirahu korterelamud.

Uute korterite pakkumiste hind Kristiine linnaosas on vahemikus 2300–3000 eurot ruutmeetri kohta. Hinnad sõltuvad asukohast Kristiines, kaugusest kesklinna piirist ja hoone luksuslikkusest. Uute korterite hinnad on kasvanud ühtlaselt samas taktis kogu Tallinna korterite hindadega. Tänane uute korterite keskmine hind on aastatagusest keskmiselt 2–4 protsenti kõrgemal. Arvestades Eesti ja Tallinna üldist heaolu ning palga kasvu, võib seda pidada üsna tagasihoidlikuks hinnatõusuks.

Uute korterite hinnaliikumised on nagu mujalgi Tallinnas pisut alla jäänud vanemate korterite hinnatrendidele. Vanemate korterite aastane hinnatõus on ligikaudu 3–5 protsenti. Nõukogudeaegse paneelelamu n-ö standardkorteri keskmine ruutmeetrihind on Kristiines 1500-1700 eurot ruutmeetri kohta.

Positiivsed prognoosid

Korteriturul on nii uuemate kui ka vanemate korterite sektoris pakkumist mõnevõrra vähemaks jäänud. Nõudluse poolelt on aga aktiivsus üsna tugev, sest inimestel on nii tööd kui ka palka. Samuti on eluasemelaenude tingimused üsna mõistlikud, mis mõjutab korteritehingute võimalusi positiivses suunas. Ehk tuleb kohalik intressimäärgi üldise globaaltrendi taustal pisut allapoole ja annab koduostjatele täiendavat tuge.