Fotod: 3 kõige kallimat korterit Tallinna vanalinnas

Selles 328 ruutmeetrises korteris on eksponeeritud keskaja jõuka linnakodaniku elamu sisekujundusele omaseid elemente. Lisaväärtusena on korteril idülliline siseõu, kust avaldub erakordne panoraam naabruses asuvale keskaegsele Kiek in de Köki kindlusetornile ja iidsele linnamüürile.

Tallinna vanalinnas asuv valgusküllane ja avar korter on 239 ruutmeetrit suur ning sellel on kaks korrust. Majal on väike hubane sisehoov, kus on grillimisvõimalus ja puhkenurk.