Rusikareegel, mida alternatiivsete energiaallikatega küttes arvesse võtta

«Viimastel aastatel on koduehitajatel olnud meeldiv võimalus valida paljude taastuvenergiaallikate vahel – biomass, maasoojus, päikeseenergia. Kõik need aitavad oluliselt vähendada küttekulusid ning on keskkonnasõbralikumad. Laiast valikust leiab igaüks sobivaima ja soodsaima lahenduse,» nendib Rockwooli müügiesindaja Paul Wells.

Selleks, et saada tõeliselt kulu- ja energiasäästlik maja, ei maksa unustada õiget soojustust – täiuslik lahendus on mittepõlev ja vastupidav looduslik materjal. See on eriti tähtis, kuna takistab soojuse liikumist läbi konstruktsioonide.