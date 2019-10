Pisike detail, mis paljudes kodudes pikaks ajaks tähelepanuta jääb

Köögi ja vannitoa valamute puhastamine on iga koduomaniku majapidamistööde nimekirjas kenasti esindatud. Üks tähelepanu vajav detail jääb aga nii mõneski kodus kahe silma vahele ning jõuab koduomanike teadvusse alles siis, kui esimesed probleemid ilmnema hakkavad - kraanist voolava vee kadu on suur ning veejoa intensiivsus on märkimisväärselt väiksem.