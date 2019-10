Sõnakombinatsioon, mida kinnisvarakuulutuses pigem vältida tuleks

Suur osa kinnisvaramaailmas ringlevast terminoloogiast on asjatundjate sõnul sisuliselt mõttetu ja kahjutu, ent täpselt samamoodi, nagu ei ole head ilma halvata, leidub ka kinnisvaraturul sõnakombinatsioone, mis võivad kodu kohta hoopis negatiivseid signaale saata, kirjutab apartmenttherapy.com. «Hästi hoitud» ja «originaaldetailid» ühtedena neist.

«Originaaldetailid annavad aimu asjaolust, et tegemist pole just kõige uuemapoolse elamispinnaga,» ütles kinnisvaraanalüütik Julie Gurner. «Sellel võib küll väga tugev ja kauakestev konstruktsioon olla, ent paraku ei ühti see väga paljude tänaste koduotsijate soovide ja eelistustega,» lisas ta.