Taimed, mille abil vannituba džungliks muuta

See troopiline taim on pärit Kagu-Aasiast ja Ida-Aafrikast, kus kasvab nii epifüütse sõnajalana puudel kui ka maapinnal.

Tegemist on Kagu-Aasiast pärit ronitaimega, mida tuntakse ka tarsaniköie nime all. Lehed on südamekujulised, läikivad ja nahksed ning sõltuvalt sordist kas ühevärvilised või kirjud.

Valguse suhtes on vähenõudlik , kuid ei talu suuri temperatuuri kõikumisi. Vajab mõõdukat õhuniiskust. Kastmise suhtes on üsna vähenõudlik, piisab kui üle nädala.

Sobib vannituppa, millel on aken, sest vajab kasvamiseks valgust. Pärit on see taim Lõuna-Aafrikast ning kuulub orasliilialiste sugukonda. Lehestik on tihe ja roheline.