Maakler: keskkonnasõbralikku gaasikütet ei maksa karta

Tegelikult on gaasiküte üks ohutumatest ning seejuures ka ökoloogiliselt puhtaimatest soojusallikatest. Õnnetusi on põhjustanud eelkõige seadmete ebaprofessionaalne paigaldus ja vale kasutamine, on Uus Maa kinnisvarabüroo kutseline maakler Heilin Reimand veendunud.