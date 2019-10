Taskukohane detail, mis annab välisuksele hetkega uue ilme

Kas tead, millisel maal on kasutusel kõige rohkem uksekoputeid? Tõenäoliselt juba aimad, et Eesti see pole. Kes pakkus Inglismaa, see pani täppi. Nimelt on uksekoputid Brittide kodusid kaunistanud juba 16. sajandist saadik. Eestis pole antud detail just eriti populaarne, kuigi tegelikult ju võiks, sest muudab välisukse palju silmapaistvamaks.