Eestlaste eelistatuim teleribränd on selgunud

«Oleme seda uuringut juba aastaid läbi viinud ja üldiselt on selgeks trendiks, et inimesed soetavad telereid märksa harvemini kui muud tehnikat, näiteks telefone. Põhjus paistab olevat lihtne, televiisor on statsionaarne asi kodus, millel ei ole nii palju võimalusi purunemiseks kui telefonil, mida me iga päev kaasas kanname ja aeg-ajalt maha pillame. Seega on oluline uut telerit soetades meeles pidada, et kuna tegemist on investeeringuga kohati isegi 10 aastaks, siis tasub sellesse panustada pisut enam ja soetada uuem tehnoloogia,» selgitas Baranov.