Korteriühistute suurfoorumil pärjati Eesti parimad korteriühistud

Eriauhinna võitis korteriühistu Piiri 5 Keilast. «Selle eriauhinna saaja viinud läbi kortermaja tervikrenoveerimise, mille käigus rajati soojustagastusega ventilatsioonisüsteem, uuendati üldelektrisüsteem, renoveeriti veesüsteem. Maja sai uue katuse ja kiviplaatidest nö käsitööfassaadi, mis laoti kokku kivi kivi haaval. Majal on uus kõnnitee- ja parklaala,» tutvustas laureaati Urmas Mardi. «Eriauhinna toob ühistule aga üks detail renoveerimise juures, mis on täna veel Eestis haruldane ja annab tunnistust sellest, et tegemist on ühistuga, kes ei renoveeri ainult hoonet vaid loob kodu, kus igal maja elanikul on hea olla. Selleks enamikule inimestest märkamatuks jäävaks detailiks on spetsiaalne vaegnägijatele mõeldud kõnnitee ühele majaelanikule. Tee on ehitatud ühe osana majaesisest kõnnitee- ja parklaalast. See on näide sellest, kuidas renoveerimisega ei saavutata mitte ainult energiasäästu, kulude kokkuhoidu või meeldivat koduümbrust, vaid et õigel ajal tehtud targa otsusega saab ühistu oluliselt parandada ka tavapärasest erinevate vajadustega elanike elukvaliteeti,» tunnustas Mardi.