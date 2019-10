Ei saa und? Süüdi võib olla magamistoa seinavärv

Üks värv, millest asjatundjad soovitavad magamistubades kindlasti suure ringiga mööda minna, on valge. Puhtust ja helgust sümboliseerivat värvitooni ei ole mõttekas magamistoas kasutada, kuna see pärsib uinumist ning tõmbab vaiksetel öötundidel kogu tähelepanu endale. Valged seinad on mõistlikum elutoa manu jätta, vahendab domino.com.