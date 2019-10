3 sisustuselementi, mis kiirendavad kodu müüki

Elus taimed muudavad iga ruumi kodusemaks. Ja kui potentsiaalsed ostjad näevad, et taimede eest on hästi hoolitsetud, siis eeldavad nad kodu kohta sama.

On teaduslikult tõestatud, et sinine värv mõjub inimestele rahustavalt. Seetõttu tasuks seda ka oma kodusisustuses kasutada. Üks võimalus on hankida abstraktset kunsti, milles on kasutatud sinakasrohelist või sinist värvi.