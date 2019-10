Millegipärast on paljud täiskasvanud inimesed arvamusel, et roosa on justkui väikeste tüdrukute värv ja pelgavad selle kasutamist oma magamistoas. Tegelikult see kindlasti nii pole. Olgu tegemist vaiba, voodipeatsi, päevateki või lausa terve seinaga – roosa rokib. Ikka kahtled? 12 allpool nähtavat magamistuba on selle tõestuseks.