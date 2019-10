6 asja, mida uue kodu ostmisel silmas pidada

Uue korteri ostmisel tasub tähelepanu pöörata, kas ehitusega on alustatud ja kui ei ole, siis millistel tingimustel ja millise tähtaja jooksul ehitusega alustamise üle otsustatakse. Sageli on uue korteri valmimisajaga seotud korteriostja endise eluaseme müümine, vabastamine või üürileping. Seetõttu tasub korteriostjal aeg-ajalt arendaja käest uurida, kas on täpsustunud uue korteri valmimise ja kättesaamise aeg. See annab võimaluse eelmise eluasemega seonduvad probleemid optimaalselt lahendada.