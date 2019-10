Idamaiste mõjutustega elustiilibränd avas Rocca al Mares kaupluse

«Praktiline ning minimalistliku disainiga tootevalik sobib Rocca al Mare kaubanduskeskuse põhjamaise kontseptsiooniga ideaalselt. Seetõttu on meil väga hea meel, et saame oma keskuse külastajatele üha rohkem pakkuda kvaliteetset tootevalikut,» ütles Citycon Eesti kaubanduskeskuste juht Linda Eichler.

«Esimese kaupluse põhjal võime öelda, et Eesti turg on meid väga soojalt vastu võtnud. Sellest tulenevalt on mitmed Miniso fännid tundnud huvi, kas avame kaupluse ka Haabersti linnaosas ning suure huvi tulemusel tulebki meie teine kauplus Rocca al Mare kaubanduskeskusesse. Uuendame tootevalikut iga nädal ning müüme oma kaupa väga taskukohaste hindadega. Enamus Miniso tooteid jääb hinnavahemikku 1 kuni 20 eurot,» räägib Miniso brändijuht Eikki Voolaid.