Tegelikkus ei ole pooltki nii must ja valge: teisele ringile saadetud külmikud külvavad ohtralt pahandust

Miljonid ringlusse võetud külmikud eraldavad endiselt kahjulikke gaase, mis on võrdelised ligi 100 000 pereauto eritatava heitgaaside hulgaga.

Külmikute käitlejad on kohustatud eemaldama külmiku kompressorist ohtlikud gaasid ja kompressoriõli, enne kui külmik purustamisele läheb. Praktika näitab aga, et käitlejad on oma töös hooletud ning ei jälgi ohtlike gaaside piirmäära, kirjutab dailymail.co.uk.