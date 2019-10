Kinnisvara müük põhjustab rohkelt õiguslikke vaidlusi

Tänavu esimese kuue kuuga on maakohtutesse saabunud 15 499 kohtuasja, mida on 760 võrra rohkem kui mullu samal ajal. ERGO kindlustuse esindaja Maiko Kalveti sõnul on kasutatud autode müük ning kinnisvaraturul toimuv suur tehingute arv kinnituseks, et inimeste majanduslik seis on tõusuteel. Paraku kaasneb suurte tehingutega sageli ka kulukaid vaidlusi, kus enda õiguste eest seismisega jäädakse endiselt hätta.

«Viimase kolme aasta jooksul on juriidiliste probleemide ja küsimustega kokku puutunud ligi pooled eestimaalased. Samas ei tea iga viies inimene, kuhu juriidiliste probleemide lahendamiseks üldse pöörduda,» selgus Kalveti sõnul ERGO õigusabi uuringust.

«Praktika näitab, et tõde ja õigus on kaks erinevat asja. Lõpuks oleneb kõik tõenditest, muudest seaduses sätestatud detailidest ning kohtu siseveendumusest. Seega on võimalik, et ka enda arvates kõik õigesti teinud inimene satub olukorda, kus temalt nõutakse suurte summade tasumist,» ütles Kalvet.

Nii on näiteks sagenenud nõuete esitamine müüja vastu pärast kinnisasja ostmist. «Meie praktikas on juhtumeid, kus küsitud summad küündivad pea pooleni kinnisasja müügihinnast. Näiteks vanade, ligi 100-aastaste hoonete puhul leitakse, et need ei vasta ehitustehnilistele nõuetele. Sealjuures on ostja jätnud arvestamata hoonete vanuse ning tavalisel vaatlusel nähtava hoone seisukorra,» rääkis kindlustusekspert. Samuti on vaidlusi tekkinud, kui müüja ei ole enne müügilepingu sõlmimist teavitanud ostjat kärarikkast naabrist või halvasti tegutsevast korteriühistust.