Nõuandeid kinnisvara müügiks pimedal sügisajal

Kontrolli, kas kõik lambid on töökorras ning juurdepääsuteed ning trepid-uksed korralikult valgustatud. See puudutab ka kõrvalhooneid. Vajadusel paigalda lisavalgusteid, sest valgus loob potentsiaalsete klientide jaoks turvatunde. Keegi ei taha pimedas uut kodu uudistama minnes esimese asjana lompi astuda või millegi otsa koperdada.

Eluruumidesse sisenedes hoolitse, et ostja ei astuks otse pimedusse. Korterite puhul on oluline, et ka trepikojas oleks korralik valgustus. Mõnede korteriühistute komme üldelektri säästmise nimel pimendamisega tegeleda müügile kaasa ei aita.