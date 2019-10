Ühepäevaliblikate aeg ümber: korterite jääk on pööranud järsku langusesse

Pindi Kinnisvara juhatuse liige Peep Sooman ütles, et pakkumise vähenemisel on mitu põhjust. «Vahepeal tundus, et uusarendusi tuleb turule peale liiga palju ning pangad hakkasid rahastama ainult korraliku referentsiga arendajaid, niinimetatud «ühepäevaliblikad» saadetakse kohe selg ees pangakontorist välja. Teiseks on paljud arendajad muutunud tuleviku osas märksa ettevaatlikumaks ja mõõdavad 9 korda, enne kui kopa maasse löövad. Kolmandaks on tung uute korterite järgi jätkuvalt suur ja 80 protsenti korteritest müüakse maha paberil,» rääkis Sooman.