Fahle parki kerkib seninägematu parkimismaja

Parkimismajale mõeldes kangastub silme ees hunnik halli ja ilmetut betooni ning korruste kaupa autosid. Tavaliselt on see külm ja kõle koht, kuhu tahaks masina ruttu ära parkida ning kähku jalga lasta. Viimane, mis parkimismajaga seostub on põnev arhitektuur ning roheline ja funktsionaalne disain. «See kõik on muutumas, sest Fahle kvartali 800-kohalisse parkimismajja planeeritakse midagi tõeliselt omanäolist,» ütleb Fausto Capitali juhatuse liige Kenneth Karpov. Kvartalis tervikuna on ruumi ühtekokku 1500 autole.