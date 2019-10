VAATA OTSE! «Kodutunne» tõttab appi traagilise saatusega naisele, kes kasvatab üksi 5-aastast tütart

Jelena on ühe väga keerulise ja traagilise saatusega naine, kes kasvatab üksi oma 5-aastast tütart. Kõik tema õed on kasvanud erinevates lastekodudes ja üksteise leidmine on olnud üks suur ime. «Kui me oleks sellise ema juures kasvanud, nagu meil oli, kujuta ette! Poleks haridust ega midagi,» on õed ise tänulikud, et said just lastekodus kasvada.