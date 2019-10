Ole valvas: salakavala hallituse 4 ootamatut peidukohta pakuvad üllatuse

Hallitusseente eosed on nähtamatud, ent laastavad, levides võrdlemisi ootamatutesse kohtadesse meie majapidamises, kirjutab goodhousekeeping.com

Inimesed jätavad võrdlemisi harva pärast pesutsüklit oma pesumasina ukse lahti. Sellega tehakse aga karuteene oma pesumasinale - pesumasina seintele kogunenud niiskus on hea allikas hallituse tekkeks.

WC-poti veepaak on hämar, niiskusele avatud koht, kuhu on hallitus samuti lihtne tekkima. Pea regulaarset järelvalvet, et olukord veepaagis ülekäte ei läheks.