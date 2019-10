Trendihoiatus: köökidesse jõuavad detailid ja toonid, mida seal päris ammu näha pole saanud

Kogenud köögikujundaja Hiie Härmi ütlust mööda on näha, et lähiajal muutub köökide tonaalsus naturaalsemaks, soojemaks ja pehmemaks. Meie köökidesse leiavad tema sõnul lähiajal tee pruunid, beežid ja teised maalähedased toonid, mida seal päris ammu näha pole saanud.

Nende kõrval jäävad endiselt päevakorrale ka tumedad rikkalikud toonid, nendele lisandub mustjaspruun puidutoon.

Eriti julged inimesed võivad Härmi sõnul endale nüüd aga midagi väga erilist lubada: moodi tuleb metalne köögimööbel, mis tähendab, et ukse- ja sahtlipaneelid võivad olla vasetooni, messingi või kullavärvi. Ühesõnaga - seni käepidemete peal figureerinud tonaalsus on üle kolinud kapiustele. See on väga põnev ja ekstravagantne lahendus, mis vajab täit veendumust, et just see on see, mis meeldib, kui selle trendi kasuks otsustada, on tulemus kindlasti väga suurejooneline.

Värskust detailidega

Kuna köögi remont on teadupärast üks kulukamaid, ei saa trendidega kaasas käimiseks kogu aeg mööblit vahetama hakata. Selleks, et kätt siiski n-ö pulsil hoida, tasub mängida detailidega. «Kiireim lahendus köögi uuendamiseks on osta uued käepidemed. Tõsi, kõige parem on uuendada kapinuppe, sest need on ühe auguga. Sangasid on pisut keerulisem välja vahetada, sest tuleb leida täpselt samade mõõtudega käepidemed. Trendikas on kasutada metallitoone – kuld, vask, messing. Või siis leida võimalikult tagasihoidlikud käepidemed, mis nagu hajuksid vaateväljalt ära, kuna trendiks on äärmine minimalism käepidemete osas. Näiteks valgele köögimööblile valged peenikesed käepidemed,» räägib Härm. Samamoodi võib kaaluda ka segisti vahetamist trendikama vastu, ka siin teevad ilma kuld, vask ja messing.

Lihtne lahendus, millega köök saab hoobilt värske ilme, on taustaseina vahetamine. Laminaadi asendamine ei ole kallis, lihtsalt värvitud seinaga on asi veel eriti kerge: selle saab tapeetida ja lakkida kui ka uuesti üle värvida. Samuti saab seal kasutada ehituspoodides müüdavaid spetsiaalseid taustaseina plaate. «Muide, kõige trendikam ongi ainult taustaplaat, ilma seinakappideta. Kui selle aasta trendiks on, et taustaplaadi peal on väike riiul, siis järgmisel aastal on see trend pisut täienenud – seesama väike riiul peaks olema samast materjalist nagu taustaplaatki. Näiteks suure marmorimustriga,» ütleb Härm. Tema sõnul on taustaplaatide osas kindel reegel, et mida vähem detaile, seda parem.

Ka sisu muutub

Praktilisuse poole pealt püütakse võimalikult leidlikult kogu ruum ära kasutada. «Näiteks Blumi on välja tulnud sellise sahtliboksi lahendusega, kus on ruumi nii püstistele pudelitele, lõikelaudadele, toidukile, fooliumi ja muudele rullidele, ning lisaks veel maitseainetopsidele, mida saab riiuliga sahtlist välja lauale tõsta, et kõik oleks kohe silmaga nähtav. Minu arust ülimalt hea lahendus,» räägib Härm. Veel võiksid inimesed alati kaaluda kõrge cargo-süsteemi asemel Blumi space tower´i lahendust. «Kõrge cargo-süsteem on tehtud metallist ja seda tuleb kogu aeg kapist välja sikutada. Kui kõik riiulid kuivaineid täis laduda, siis on see kõik väga raske. Space tower on samamoodi kõrge kapi sees, ainult et seal saab iga sahtli eraldi välja tõmmata. Kuna sahtli küljed on klaasist, siis on kapiust avades ka kohe näha, millises sahtlis mis asub,» selgitab kujundaja.

Samuti jätkuv köögitrend on maast laeni hoiukapid. Kõik asjad hoiustatakse ühes seinas, kusjuures need on seina sisse ehitatud kapid, mitte seina ees paiknevad kõrged kapid, ning ülejäänud köök on avatud, avar ja elutoaga ühilduv. «See on ka järgmise aasta jätkuvalt tõusev trend, et köök ja elutuba on veelgi rohkem ühised. Minimalistlik köök, milles köögile iseloomulikud detailid on viidud minimalistlikult märkamatuks, et köök oleks loomulik elutoa osa ega eristuks millegagi. Või siis on köök peidetud suurte klappuste taha ning avatakse ainult söögitegemise ajaks,» sõnab Härm.

Hästi moodsad on ka sahvrid, kuid need tuleb sisse arvestada juba kodu ruumiplaneeringu kavandamisel.

Valge köök ei kao kuhugi

Kõige lihtsam lahendus on muidugi valida ajatu köök. See on klassikaliselt valge, shaker´i stiilis kandilise raamiga uksega. Sellist kööki on alati võimalik üle värvida, asendada kapinupud uutega, kuid põhiolemuselt on ta siiski ajatu klassika.