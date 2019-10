10 eset, mida sa peaksid arvatust tihedamini pesema

Pesu pesemine on kodudes argipäevane tegevus. Me peseme oma riideid, rätikuid ja voodipesu regulaarselt, kuid teadmatusest võivad mõned asjad olla aastaid kasutuses ilma, et nad näeksid puhastust.

Enamik inimesi peseb oma voodipesu korra nädalas, kuid samal ajal ununeb pesta patju ja tekke. Need esemed imavad aja jooksul higi ja tolmu ning neid tuleks pesta vähemalt kaks korda aastas. Kui ise kardad pesemisega hätta jääda või ei mahu need masinasse, siis vii oma tekid-padjad professionaali juurde.

Vannimatt on tavaliselt see, mis majapidamises ei tulegi meelde läbi pesta. Kuid kindlasti vajaks see tihedamat pesu kui korra paari aasta jooksul. Kuna need asuvad niiskes ruumis vastu põrandat, siis loob see ideaalse keskkonna hallituse ja bakterite tekkimiseks. Pese oma vannimatti 2-3 korda kuus.