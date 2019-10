Fotod: «Meie kodu 2018» konkursil võidutsenud maja ootab uut pererahvast

Tegemist on eriprojekti alusel valminud majaga, milletaolist mujalt Eestist ei leia. 2018. aastal valminud maja on iga viimse kui detailini läbi mõeldud ja ei jäta külmaks ühtegi maitseka arhitektuuri ja sisekujunduse austajat. Boonusena müüakse maja koos kogu selles oleva sisustuse ja mööblitükkidega.

Imetabase kodu, üldpinnaga 192,9-ruutmeetrit, suureks eeliseks on avarus ja valgusküllasus. Hoonele on väljastatud B-energiamärgis, muutes maja igakuised kommunaalkulud üsnagi väikeseks. Lisaks on majas ka 90 protsendilise soojustagastusega ventilatsioonisüsteem.