Uuring: suur osa eestlastest eelistab sotsiaalmeediat oma kodule

Baltimaades läbi viidud uuring paljastab õige huvitava tõsiasja - 31 protsenti lätlastest, 29 protsenti eestlastest ja 25 protsenti leedulastest tunnistab, et nende sotsiaalmeedia kontodele häkkimine oleks palju ebameeldivam, kui nende majade rüüstamine või autode varastamine.

«Tegelikult näib, et enamus jagavad elu digitaalseks ja reaalseks ning ei saa aru, et see, mida nad internetis teevad, mõjutab ka nende päris elu.»