Harukordne võimalus: ehitusloata jäänud maailmakuulsa koka iglusaun müüakse Eestis maha

Iglucrafti juhatuse liige Priit Kallas kinnitas, et Gordon Ramsayle toodetud saun asub praegu Viljandimaal Leies ja kuna ehitusloa taotlemine võtab aega, siis on ettevõte otsustanud selle maha müüa. «Eestlastel on unikaalne võimalus osta endale spetsiaalselt Gordon Ramsay jaoks toodetud eksklusiivne iglusaun. Usun, et juba õige pea õnnestub ka ehitusluba saada ja seejärel toodame Inglismaale Cornwalli transportimiseks uue sauna,» selgitas Kallas.