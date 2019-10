Häbiplekk: noortel koduomanikel käivad elementaarsed majapidamistööd üle jõu

Millenniumipõlvkonna lapsed tunnistavad, et nende majapidamispraktikad ning üldine ettevalmistus täiskasvanueluks jätab teatud juhtudel vägagi soovida. Väga suur hulk tänaseid koduomanikke ei saa isegi lambipirni vahetamisega hakkama, kirjutab mydomaine.com.au.

The Harris Polli veebiküsitlusest osa võtnud 1300 koduomanikust ligi pool tunnistab, et majapidamise eest hoolitsemine on miski, mida nad veel päriselt käppa pole saanud.