5 üllatavat asja, mida kinnisvaramaaklerid on magamistubades näinud

1. Lemmiklooma tuhk

«Kord näitasin oma klientidele kodu, kus magamistoa kummutil olid reas autentsed ehitud karbid, igaühe peal koerarihm. Hiljem selgus, et tegemist oli majaomaniku eelnevate lemmikloomade tuhastatud säilmetega. Mina ei ole seda suutnud unustada ja minu kliendid samuti mitte. Isegi kui magamistoas hoitavad asjad on sinu jaoks äärmiselt olulised, siis ostjad peavad suutma end seal elamas ette kujutada.» —Kate

2. Mahlakad buduaarifotod

«Potentsiaalsed koduostjad ei saa parata, et nende pilk peatub ka elamises olevatel fotodel. Äärmiselt pilkupüüdvate fotodega on oht, et fookus kodult endalt kaob sootuks.» —Katherine

3. Tohutud kollektsioonid

«Kui sul on mingite kujukeste, spordimeeskonna mälestusesemete või vanade erootiliste ajakirjade kogu, siis tasuks need ajutiselt kokku pakkida ja kappi panna. Me kõik oleme näinud, kuidas kinnisvarakuulutused on internetis levima hakanud täiesti valedel põhjustel. Sa ju ei taha, et sinu kogumiskirg peletaks ostjad eemale? Pealegi, kui sa jätad oma kogu laokile, siis võib see kahjustada saada.» —Molly

4. Stripipost

«Kõige pöörasem asi, mida mina kunagi kliendi magamistoas olen näinud? Tõenäoliselt on see stripipost, mis oli ühes Beverly Hillsi kodus. Tegelikult oli see liigutatav, seega ei saa ma aru, miks müüja seda kliendipäevaks ära ei peitnud. Ja kuigi antud post aitas minul maja hästi meeles hoida, siis paraku röövis see ka huviliste kogu tähelepanu.» —Jennifer

5. Libesti