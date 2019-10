Varas ei karda ootamist: suvilavarguste kõrghooaeg on alanud

«Suvilatest käib igal aastal üle kaks varguste lainet – suvilatesse sissekolimise ajal ja neist väljakolimise ajal,» selgitas turvaekspert ja Rapid Security juhataja Vallo Põldma. «See on aeg, mil suvilates on väärtuslikku kraami, aga inimesed veel või enam seal püsivalt ei ela.

Kahe kuuga – juunis ja oktoobris – pannakse toime kokku ligi veerand kogu aasta suvilavargustest, suurimas ohus on Harjumaa ja Ida-Virumaa suvilad.

Enim himustavad vargad saaki, mida on kerge kaasa haarata ja lihtne turustada. «Neile tingimustele vastab kõige paremini olmeelektroonika ja rahakotid,» märkis Põldma. «Varas ei karda tööd ega ootamist, vaid tähelepanu, seetõttu üldjuhul akna või luku lõhkumisest suuremat vaeva nad ette ei võta. Kuid kevadel ja sügisel, kui vara on suvilas aga pererahvas sealt rohkem eemal, võetakse ka põhjalikumaid sissemurdmisi ette.»

«Viimase viie aasta kuritegude statistika kinnitab veenvalt, et varastatakse neist suvilastest, mis on valveta,» rõhutas Põldma. «Sajast varguse ohvriks langenud suvilast 97 olid ilma videovalve või signalisatsioonita.»

Viimase viie aasta jooksul on Eestis registreeritud keskmiselt 170 suvilavargust aastas. Neist 40 protsenti toimub Ida-Virumaal ja 22 protsenti Harjumaal. «Pea igal aastal on Eesti suvituspiirkondades gastrollinud mõni, pahatihti lõuna poolt saabunud rändvaraste grupp,» märkis Põldma. «Pikas perspektiivis suvilavarguste hulk pigem kahaneb, kasvõi valveseadmete parema kättesaadavuse tõttu. Soodsad ja kvaliteetsed valveseadmed on tänaseks sageli ühendatud nutikodu funktsioonidega mida inimene nagunii vajab, näiteks tule- ja veeavarii andurite, kütte- ja elektriseadmete kaugjuhtimisega.»