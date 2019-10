Ole valvas! Ootamatud sügistormid lennutavad batuute ja aiamööblit

PZU kindlustuse varakahjude grupi juhi Marge Habakuke sõnul tulevad sügistormid inimeste jaoks igal aastal ootamatult, kuid on mõned lihtsad ohutusmeetmed, millega on võimalik palju tüli ära hoida. «Näiteks mullu septembri lõpus Eestit ootamatult laastanud tormidest mäletame, et paljud inimesed olid oma terrassimööbli, batuudid ning muud kinnitamata asjad jätnud aeda. Tormituulega lendu tõustes võivad need tekitada omajagu pahandust nii iseendale kui ka naabritele, seega oleks otstarbekas need aegsasti tuulevarju paigutada,» meenutab Habakuk. Möödunud aastal tõid tormituuled Habakuke sõnul ainuüksi PZU klientidele enam kui 50 tuhande euro väärtuses kahjusid.