Tartus avati esimene omataoline kinnisvarapood

Veebipoe tulek tähendab ühtlasi ka seda, et Tartu südalinna arendatavate DUO Loftide müük on ametlikult alanud. Uue kodu otsijatel ning kinnisvarasse investeerijatel on võimalik sobivad korterid välja valida ja need mõlema poole jaoks siduvalt broneerida.

«Veebipoe lahendus annab kliendile võimaluse kinnisvara broneerida sobival ajahetkel mugavalt kodus diivanil istudes. Tartus on tegemist täiesti uudse lahendusega, kus Scandium Kinnisvara on teerajaja rollis. On ka märgiline, et esimene Tartu veebipoe lahendus tuleb just DUO Loftidele – ajaloolisele majale südalinnas, kus tehnilised uuendused on alati au sees olnud,» ütles Domus Kinnisavara kutseline maakler Janar Saviir.