Aja jooksul unarusse jäänud lauakatmise kunst tagab oluliselt suurema sööginaudingu

Selle asemel, et katta argine õhtusöögilaud keedupottide ja taldrikutega, võiks asja pisut rohkem läbi mõelda. ELKE Mööbli sisustussalongi juhataja Kristina Darolitš ütleb, et toitu võiks serveerida näiteks erineva kujuga kaussidest, alustelt ja ka lõikelaudadelt. Laua katmisel tasub üldse julgemalt mõelda ja kasutada selleks ka esemeid, justnimelt näiteks lõikelaudu, mis esmapilgul toidu serveerimiseks hästi nagu ei passigi. Nii saab tulemus efektsem, samas pole vaja koju palju erinevaid esemeid soetada, vaid saab ühele asjale anda mitu otstarvet.

Tänapäevaste kodukaupade poe Tobias & Ida eestvedaja Liina Peets ütleb, et söögilauale annavad väga palju juurde erinevad nüansid, olgu selleks siis värsked lilled vaasis, kangast salvrätikud või silmatorkav küünlajalg. «Need on ainult mõned elemendid, mis pakuvad sööjale silmailu, ja sellele tasuks tähelepanu pöörata, kuna on ju tuntud tõde, et inimene sööb esmalt silmadega,» sõnab Peets.

Ilusate lauanõude ja söögiriistade ning serveerimisanumate kõrval meenutab ta aga ka üht elementaarset tõde, mis aeg-ajalt ununema kipub: ükskõik, kui ilusti laud on kaetud, kui see pole esmalt piinlikult puhtaks küüritud, on tulemus naeruväärne. «Ei kujuta me ju ette, et istume laua taha sööma, kus armas pisike põngerjas on just oma jogurtiste näppudega üle käinud? Seega, esmalt teeme laua korralikult puhtaks, seejärel lisame kas laudlina või lauamatid, seejärel vaatame, et silmailu oleks paigas - kõik see eelnimetatu, seejärel saame alles hakata lauanõudele tähelepanu pöörama,» ütleb ta.

Peetsi sõnul peaks ühes majapidamises kindlasti olemas olema paar suurt keraamilist kaussi, millest saab serveerida nii salateid, pastaroogasid kui ka suppe. Lisaks sellele korralikud serveerimislusikad ja -kahvlid, olgu siis puidust või metallist. Mõistagi ka ühesugused prae- ja magustoidutaldrikud. «Ühtne stiil loob terviku. Koos muude aksessuaaridega loovad kokkusobivad lauanõud ka igapäevaselt natukene erilisema oleku. Ja ära unusta veinipokaale! Nii valgele, punasele, kui mullile,» räägib ta.

Terviku loomisel on väga oluline meeles pidada ka jooginõusid. «Kutsude-kiisude-mummudega joogiklaasid võivad küll nunnud olla, kuid investeering kvaliteetsetesse pokaalidesse on hindamatu väärtusega. Külalised tahavad sulle uuesti ja uuesti külla tulla, kui su söögilauas on see mõnus meeleolu ja tunne, et kõik on just täpselt nii kui peab!» sõnab ta.

Kas trendikas või ajatu?

Et tulemus oleks tänapäevasem ja efektsem, võiks vaadata, millised on trendivärvid. Hetkel teevad ilma näiteks musta värvi lauanõud. «Samuti on endiselt populaarne sobitada omavahel sama nõudesarja erinevat värvi nõusid. Hästi sobivad omavahel naturaalsed ja pastelsed toonid,» räägib Darolitš.

Trenditoone igatsedes tasub kaaluda veel sügavat oranži ning erinevaid punase ja rohelise varjundeid. Näiteks on jätkuvalt moodsad veinipunane ja mürkroheline.