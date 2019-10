Lihtne nõks, mille abil vannitoast oluliselt puhtam mulje jätta

Vannitoavaibad on ilmselt nii mõneski kodus pikalt tähelepanuta jäänud. Sageli jalge alla jäävaid vaipkatteid tuleks reeglina puhastada vähemalt kord nädalas. Kui taoline praktika on nädalast-nädalasse kahe silma vahele jäänud, võib see anda korraliku hoobi nii vannitoa üldmuljele kui inimese heaolule.