Singapuris levinud planeeringulahendus passiks imetabaselt ka eestlase koju

Singapuris populaarsust koguvast köögitrendist on kole raske mööda vaadata. Praktilisuse ning mugavuse poolest võluvat lahendust nimetatakse sealmail pooleldi avatud planeeringuga köögiks.

Nimelt on sealsetel elanikel tavaks eraldada oma köök elutoast, kas volditavate sirmide või klaaspaneelide abil, vahendab asiaone.com. See loob illusiooni justkui oleks köök tõepoolest pooleldi avatud. Lisaks aitab see vältida toidulõhnade levimist elutuppa ning teistesse eluruumidesse. Sirme ning klaaspaneele saab vastavalt oma soovile eest liigutada ning seejärel oma kohale tagasi nihutada.