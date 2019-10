Kas lammutada lagunev maja enne kinnistu müüki või mitte?

Linnaäärsetes piirkondades on selliste kinnistute müük üldjoontes kiire ja nõudlus nende järele suur. Peamiselt seetõttu, et algupäraselt on vanade majade juures kõrghaljastus, mis linnalisemas piirkonnas sageli puudub.

Müüjal on lihtsam kinnistut müüa koos sellel asuva laguneva hoonega, see ei nõua väljaminekuid. Samuti annab see võimaluse ostjal otsustada, kas ta soovib hoonet lammutada või renoveerida. Samas on hooneid, millele kohe peale vaadates on selge, et selle taastamine ei ole mõistlik. Sellisel juhul võiks müüja kanda lammutamise kulud siiski ise, see muudab kinnistu ostjale perspektiivikamaks.