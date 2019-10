Eesti energiamüüja toob turule seadmed, millega saab säästa mitukümmend protsenti kodu energiatarbimisest

«Vajadus võidelda kliimamuutustega on esiteema kogu energiasektoris ja ühiskonnas laiemalt ning üks võimalus tavatarbijal seda teha on läbi energia säästmise. Elektriauto ostmine ei ole täna veel kõikidele taskukohane, küll aga on seda kodujuhtimisseadmed, nendib Elektrum Eesti juhatuse esimees Andrus Liivand.